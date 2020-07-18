Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları ile video konferans yöntemiyle yapılan toplantıya katıldı.

Toplantıya ilişkin açıklamayı Bakan Albayrak Twitter hesabından yaptı.

G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları ile G20 Eylem Planı’nda gelinen aşamayı değerlendirdik. İkinci bir COVID-19 dalgası yaşanması halinde dahi ekonomilerimizin tamamen kapanmamasının, uluslararası ticaret ve işbirliğinin sürdürülmesinin önemi vurgulandı. pic.twitter.com/G5UVJ05CJ2 — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) July 18, 2020

İkinci dalga tedbirleri

Albayrak toplantıda ikinci bir COVID-19 dalgası yaşanması halinde ekenomik öngörülerin görüşüldüğünü belirterek, "G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları ile G20 Eylem Planı’nda gelinen aşamayı değerlendirdik. İkinci bir COVID-19 dalgası yaşanması halinde dahi ekonomilerimizin tamamen kapanmamasının, uluslararası ticaret ve işbirliğinin sürdürülmesinin önemi vurgulandı" dedi.