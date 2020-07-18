Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Güney Afrika'nın hayatını kaybeden eski lideri Nelson Mandela'yı anma töreninde yaptığı konuşmada, dünyayı dize getiren mikroskobik bir virüsün aslında dünyanın ne kadar kırılgan olduğunu, yıllardır görmezden gelinen yetersiz sağlık sistemleri ve yapısal eşitsizlikleri ortaya koyduğunu söyledi.

''Yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını, herkesin aynı gemide olduğu efsanesi gibi dünyanın her yerindeki yanlışları ve yalanları açığa çıkardı. Hepimiz su üstünde olsak da kimiler süper yatlardayken, kimileri batmak üzere olan enkaza tutunuyor." diyen Guterres, "Dünya nüfusunun yüzde 70'inin giderek artan gelir eşitsizliği içinde yaşarken en zengin 26 kişi, küresel nüfusun yarısının zenginliğini elinde tutuyor.'' değerlendirmesinde bulundu.

"Sorunlar, reformların başlamasıyla çözülebilir"

Guterres, ABD'de siyahi Amerikalı George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesiyle başlayan ırkçılık karşıtı protestoların dünyanın her yerine yayıldığını vurgulayarak, ''İnsanlar artık bıktı, eşitsizlik ve ayrımcılıktan, ırkçılık ve sistematik haksızlıktan bıktı." dedi.

Tüm bu eşitsizliklerin altında, özellikle Avrupa kıtasının ve kuzeyin güneydeki ülkelere yönelik uyguladığı sömürgeciliğin yattığına dikkati çeken Guterres, sömürgeciliğin ülkeler içinde ve arasında büyük eşitsizlik yarattığının altını çizdi.

Guterres, sömürgeciliğin mirasının hala yankılarının sürdüğünü, kendini ekonomik ve sosyal adaletsizlik, nefret suçları ve yabancı düşmanlığında gösterdiğini belirtti.

Sömürgeciliğin aynı zamanda BM Güvenlik Konseyi gibi uluslararası kuruluşlarda da devam ettiğine işaret eden Guterres, sorunların bu küresel kuruluşlarda reformların başlamasıyla çözülebileceğini kaydetti.