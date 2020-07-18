Haber Giriş: Kaynak: Reuters
Kraliçe Elizabeth, İkinci Dünya Savaşı gazisi Yüzbaşı Moore'u şövalye ilan etti
İngiltere’de koronavirüs (COVID-19) salgınında Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) için yardım kampanyası başlatan ve milyonlarca pound toplanmasını sağlayan İkinci Dünya Savaşı gazisi Yüzbaşı Tom Moore, Kraliçe Elizabeth tarafından şövalye ilan edildi.
İkinci Dünya Savaşı gazisi Yüzbaşı Tom Moore, koronavirüs salgını sonrası sağlık çalışanları için başlattığı yardım kampanyasıyla 33 milyon pound topladı.
İngiliz halkının takdirini kazanan eski asker Tom Moore, Kraliçe Elizabet tarafından şövalye ilan edildi.
Bunun için Windsor kalesinin bahçesinde tören düzenlendi.
Kraliçe Elizabeth, babasının kılıcı ile Yüzbaşı Tom’u şövalye ilan ederek, verdiği çabalardan dolayı Tom'a teşekkür etti.
Şövalye seremonisinde Yüzbaşı Tom’a kızı, damadı ve torunu da eşlik etti.
Etiketler: Tom Moore şövalye kraliçe elizabeth İngiltereSon Güncelleme: 18 Temmuz 2020 Cumartesi 16:07
Son Haberler
- 16:46
- 16:42
- 16:41
- 16:25
- 16:32
Sıradaki Haber
Çin'de sel ve toprak kaymaları 14 can aldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz