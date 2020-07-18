İkinci Dünya Savaşı gazisi Yüzbaşı Tom Moore, koronavirüs salgını sonrası sağlık çalışanları için başlattığı yardım kampanyasıyla 33 milyon pound topladı.

İngiliz halkının takdirini kazanan eski asker Tom Moore, Kraliçe Elizabet tarafından şövalye ilan edildi.

Bunun için Windsor kalesinin bahçesinde tören düzenlendi.

Kraliçe Elizabeth, babasının kılıcı ile Yüzbaşı Tom’u şövalye ilan ederek, verdiği çabalardan dolayı Tom'a teşekkür etti.

Şövalye seremonisinde Yüzbaşı Tom’a kızı, damadı ve torunu da eşlik etti.