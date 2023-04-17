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Ekonomi
AA 17.04.2023 15:41

Akşener: Ülkemizin 21 trilyon dolarlık ticaret hacmi var

İyi Parti Genel Başkanı Akşener, Türkiye'nin ticaret potansiyeline dikkati çekerek, "Ülkemizin 21 trilyon dolarlık ticaret hacmi var" dedi.

Akşener: Ülkemizin 21 trilyon dolarlık ticaret hacmi var

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Çankaya ilçesi Öveçler semtindeki seçim koordinasyon merkezinin açılışında konuştu.

14 Mayıs'ın parlamenter sisteme geçişin son kez konuşulduğu seçim olacağını söyleyen Akşener, "tek adam" sisteminin devam edeceği sonuç elde edildiği takdirde bir daha Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden kurtulmayı konuşmanın mümkün olmayacağını dile getirdi.

Sistem değiştiğinde hukukun üstünlüğü ve liyakatin geleceğini, Türkiye'nin kendi potansiyelinin kullanılacağını aktaran Akşener, şöyle devam etti:

"Türkiye öyle bir coğrafyada ki milletle kavga edeceğimize, bütün sınırdaşlarımızla dövüşeceğimize, onlarla ticaret, üretim yapsak. Türkiye'nin, birinci sınırdaşlarıyla 7 trilyon dolarlık ticaret hacmi var. Avrupa'yı ve Asya coğrafyasını koyduğunuzda 21 trilyon dolarlık bir ticaret hacmi var. Bunu başardığınız gün bir kişi işsiz kalır mı? Kalmaz. Bir genç yurt dışına gitmek ister mi? İstemez. Doktorlarımızı her gün dövdüren bir zihniyetin ortadan kalkması demek."

"15 Mayıs sabahı ülkeye güneş doğacak"

Akşener, 14 Mayıs seçimlerinin ülkeye, vatana, birliğe ve beraberliğe katkısı olacağını ifade ederek, şunları söyledi:

"14 Mayıs akşamı bu ucube sistemin gittiği, Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın saygıyla yolcu edildiği, Sayın Kılıçdaroğlu'nun alkışla makamına oturduğu bir akşam olacak. 15 Mayıs sabahı bu ülkeye güneş doğacak. İyi Parti bu ülkenin sigortasıdır, emniyet supabıdır. Onun için İyi Parti'yi birinci parti çıkaracağız ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de başbakan olacak."

Akşener, konuşmasının ardından, merkezin açılışını yaptı.

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Meral Akşener İyi Parti
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