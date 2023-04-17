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Ekonomi
AA 17.04.2023 14:31

Vefa projesi kapsamında SYDV'lere 371,9 milyon lira kaynak aktarıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Vefa Projesi kapsamında kullanılması için sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına toplam 371,9 milyon lira kaynak ayırdıklarını söyledi.

Vefa projesi kapsamında SYDV'lere 371,9 milyon lira kaynak aktarıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, Vefa Projesi ile ihtiyaç sahibi olup kişisel bakımlarıyla temel ve zaruri ihtiyaçlarını karşılayamayan yaşlı, engelli vatandaşlar ile ağır kronik hastalığı nedeniyle kendi öz bakımını yerine getiremeyenlerin ev ya da kişisel temizliklerinin sağlandığını hatırlattı.

Ulusal program haline dönüştürülen ve ülke genelinde uygulanan Vefa Projesi için bu yıl için 1,5 milyar lira kaynak ayırdıklarını belirten Yanık, "Bu kaynağın ilk ödemesini ocak-mart aylarını kapsayacak şekilde vakıflarımıza aktarmıştık. Şimdi de nisan-haziran aylarında Vefa Projesi kapsamında kullanılması için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına toplam 371,9 milyon lira kaynak aktardık." ifadelerini kullandı.

"Kimseyi arkada bırakmayan toplum vizyonuyla hareket ediyoruz"

Yanık, program kapsamında öncelik sırasının ihtiyaç sahibi vatandaşlarda olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye Yüzyılı vizyonumuzla hiç kimseyi arkada bırakmayan toplum vizyonuyla hareket ediyoruz. Bu kapsamda kişisel bakımlarına ilişkin temel ve zaruri ihtiyaçlarını karşılayamayan 60 yaş üstü kişi ve kişilerin yaşadığı haneler, yüzde 70 ve üzeri engelli raporu olan kişilerin bulunduğu hanelerde ihtiyaçları karşılıyoruz. Buna ek olarak hanede yaşayan kişi sayısı fazla olan haneler, 3'ten fazla 16 yaşından küçük çocuğu olan kişilerin yaşadığı sosyal yardım yararlanıcısı tek ebeveynli haneler ile yüzde 40 ve yüzde 69 oranında engelli raporu olan kişilerin yaşadığı haneleri de bu hizmetimizden faydalandırıyoruz."

7 binden fazla personelin sahada görev alması planlanıyor

Yanık, bu yıl Vefa Projesi kapsamında 7 binden fazla personelin sahada görev almasını planladıklarını belirterek, "Böylece 127 bini aşkın yaşlı ve engelli vatandaşımızın evdeki temel ve zaruri ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyoruz." bilgisini verdi.

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