Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile İŞKUR arasında iş birliği protokolü

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, vatandaşların sosyal yardımlara bağlı kalmadan sosyoekonomik hayatın içerisinde yer almaları ve sosyal yardım-istihdam bağlantısını güçlendirmek amacıyla çalışmalar sürdürülüyor.

Bu kapsamda, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ile sosyal hizmetlerden faydalanan vatandaşların istihdam süreçlerine ilişkin iş birliği protokolü imzalandı.

Protokol ile Sosyal Hizmet Merkezlerinden (SHM) hizmet alan vatandaşların istihdam hizmetlerine erişimlerinin kolaylaştırılması ve sosyal hizmet ile istihdam arasındaki bağın güçlendirilmesi hedeflendi.

SHM personeline de İŞKUR portal yetkisi tanımlanacak

Mevcut durumda, çalışabilir durumdaki sosyal yardım alanlar, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından İŞKUR sistemine kaydediliyor ve bu kişiler için iş arayan profili oluşturup özel statü tanımlanıyordu.

İŞKUR, sosyal yardım alanları durumlarına uygun açık işlere ve aktif iş gücü piyasası programlarına yönlendiriyordu.

Yapılan yeni iş birliği kapsamında SHM personeline de İŞKUR portal yetkisi tanımlandı.

Uygulama sayesinde, sosyal yardım-istihdam bağlantısını güçlendirmeye yönelik çalışmalar Sosyal Hizmet Merkezinin uzman personel desteğiyle yürütülecek.

Böylece başvuru kaydı ve profil güncelleme, uygun iş ilanı sorgulama, iş arayanın niteliklerine uygun iş başvurusu yapma, işsizlik ödeneği ve aktif iş gücü programı müracaatları ile özel sektör işveren taleplerinin sisteme girilmesi gibi kritik işlemler, doğrudan SHM bünyesinde de yapılabilecek.

2025'te 897 milyon liralık destek

Öte yandan, Bakanlık tarafından sosyal yardım yararlanıcısı vatandaşlardan istihdama yönlendirilen kişilere yönelik üç aşamalı "işe yönlendirme yardımı", "işe başlama yardımı" ve "özel işveren sigorta prim desteği" sağlanıyor.

İlk adım olan işe yönlendirme yardımında, kişilere, İŞKUR tarafından işe yönlendirilmeleri halinde, iş görüşmesine gidiş ve başvuru ile kabul aşamasındaki giderleri için yıl içerisinde azami 3 kez olmak üzere maddi destek veriliyor.

Bu durumda bulunanların işe yerleştirilmeleri halinde, aynı yıl içinde bir defaya mahsus olmak üzere brüt asgari ücret tutarının üçte biri kadar işe başlama yardımı yapılıyor.

Bakanlık, sosyal yardım yararlanıcılarının istihdam edilmeleri durumunda, özel sektör işverenlerinin ödemekle yükümlü olduğu sigorta primlerini 1 yıl boyunca karşılıyor.

Bu kapsamda, işverenlere 2025'te 118 bin sosyal yardım yararlanıcısı adına 897 milyon liralık özel işveren sigorta prim desteği verildi.