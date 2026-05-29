SGK’dan 5,2 milyar liralık analık desteği

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), analık ve emzirme ödenekleriyle ailelere yönelik desteklerini sürdürüyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal güvenlik sistemi kapsamında annelere sağlanan desteklere ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklamaya göre, 2026 yılının ilk 4 ayında 5,2 milyar TL analık ödeneği, 191,5 milyon TL emzirme ödeneği olmak üzere toplam milyarlarca liralık destek sağlandı.

Bakan Işıkhan, ailelerin sosyal güvenlik şemsiyesi altında desteklenmeye devam edeceğini belirtti.