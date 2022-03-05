Haber Giriş: 5 Mart 2022 Cumartesi 00:39Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 1805 personel alacak
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 1805 personel alıyor. Adaylar, başvuruları 10 Mart gün sonuna kadar ÖSYM üzerinden yapabilecek.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın personel alım ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Bakanlık 1805 sözleşmeli personel istihdam edecek.
Ortaöğretim ve ön lisans mezunları 2020 KPSS puanı ile başvurabilecek.
Adaylar, 10 Mart Perşembe günü saat 23.59'a kadar ÖSYM üzerinden başvuruda bulunabilecek.
Etiketler: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Resmi Gazete
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