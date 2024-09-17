Aile ve Gençlik Fonu başvurularına bir il daha dahil oldu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu ile ilgili bir ilin daha eklendiğini duyurdu.

Göktaş sosyal medya hesabından duyurduğu açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Gençlerimizin temeli sağlam, güçlü bir aile kurmalarına imkan sağlayan Aile ve Gençlik Fonu için bugün itibariyle Osmaniye’den de başvuruları almaya başlıyoruz. Ayrıca 2 asgari ücreti aşmama şeklindeki gelir kriterini kişilerin alabilecekleri ek ödemeleri de kapsayacak şekilde 2.3 asgari ücrete çıkardık. Tüm gençlerimiz için hayırlı ve uğurlu olsun."

Fona ilişkin detaylar

Projeden yararlanmak üzere başvuru yapacak kişi, 6 Şubat 2023 tarihinde ve başvuru anında Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya illeri veya Gaziantep ilinin İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde ikamet etmelidir.

Evlenecek çiftlerinher ikisi de aşağıdaki şartları taşımalıdır:

• Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

• Başvuru tarihi itibarıyla 18-29 yaş arasında

olmak (30 yaşından gün almamış olmak),

• 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 il (Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa) dışında taşınmaz sahibi ya da hissedarı

olmamak,

• Çiftlerin son 6 aylık gelir toplamı ortalaması

ve son aya ait gelirleri toplamı 2 asgari ücretten fazla olmamak,

• Başvuru tarihi itibarıyla resmi nikâh tarihine

en az 2 ay en fazla 6 ay kalmış olmak,

• Bakanlığın evlilik öncesi ve sonrasında sunacağı eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden

yararlanmayı taahhüt etmek,

• Affa uğramış olsa bile; devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine

karşı suçlar ile cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlardan; uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, bunların kullanılmasını kolaylaştırma, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçlarından hakkında kesinleşmiş bir mahkûmiyet kararı bulunmamak.

Başvurular e-Devlet'ten

e- Devlet üzerinden başvuru aşamasında gerekli olan yerleşim yeri belgesi, tapu bilgileri, adli sicil kaydı ilgili kurumdan online olarak alınmaktadır. Yıllık gelir beyanı e-Devlet üzerinden bildirilmektedir.

Aile ve Gençlik Fonu'ndan 3 bin 963 çift faydalandı

Aile ve Gençlik Fonu'nun pilot uygulamasını 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen 4 il ve 2 ilçede başlattıklarını hatırlatan Göktaş, şöyle konuştu:

"İlk etapta Adıyaman, Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçeleri, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'dan başvuruları aldık. Yakın zamanda da doğurganlık hızının en düşük olduğu Karabük, Bartın ve Zonguldak'ta da başvuru almaya başladık. Bu kapsamda bugüne kadar Aile ve Gençlik Fonu'na 12 bin 519 genç çiftimiz başvurdu ve şartları yerine getiren 3 bin 963 çiftimiz krediden faydalandı. Bu rakamlar tabii ki de önümüzdeki süreçlerde artarak devam edecek.

Bugünkü ziyaretimiz vesilesiyle sizlerle bir müjdemizi daha paylaşmak isterim; Aile ve Gençlik Fonu kapsamında çok kıymetli bir adımı hep birlikte atıyoruz. Bu sosyal destek fonu kapsamında bugün itibarıyla Osmaniye'den de başvuruları almaya başlayacağımızı müjdelemek isterim. Diğer taraftan daha fazla gencimizin bu fondan yararlanabilmesi için başvuru şartlarını da ayrıca kolaylaştırdık. Genç çiftlerimizin 2 asgari ücreti aşmama gelir kriterini, kişilerin alabilecekleri ek ödemeleri de kapsayacak şekilde 2,3 asgari ücrete çıkardık."