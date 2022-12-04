Kentte 5 bin dekar alanda üretilen hurmalar, hasat döneminde dallarından özenle koparılarak kasalara diziliyor. Çevre illerden gelen tüccarlar tarafından satın alınan hurmalar, iç pazarda piyasaya sunuluyor.

Gölbaşı Kaymakamı İhsan Ayrancı, bölgede üreticilerin cennet hurmasına son yıllarda büyük önem verdiğini, ekili alaların arttığını anlattı.

Üreticilere devlet desteği ile dağıtılan fidanlarla ilçeyi bu ürünün merkezi haline getirmeyi hedeflediklerini dile getiren Ayrancı, 2020'de 30 bin, 2021'de 20 bin, bu yıl da 23 bin hurma fidanını çiftçilere dağıttıklarını söyledi.

Ayrancı, şöyle konuştu:

"İlçemiz hurma yetiştiriciliğinde Türkiye'de 2. sırada. Üretim sahası olarak biz Türkiye'de 3. sıradayız. Aslında bu veriler bize şunu gösteriyor, bizim üretim alanlarımızın verimliliği çok yüksek. Söz konusu meyve, çiftçimize kattığı katma değerle hem de bölgeye vermiş olduğu verdiği katma değerle önem arz etmektedir. Çiftçimizin daha iyi ve kalitede pazara sunması için çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Bu yıl rekoltemiz geçen yıla göre yüzde 10 ila 15 arasında daha iyi. Geçen yıl rekolte çok iyiydi bu yıl onun üzerine çıkmanın mutluluğunu yaşıyoruz."

7-8 bin ton rekolte beklentisi

İl Tarım ve Orman Müdürü Nurettin Kıyas ise bölgede yetiştirilen hurmanın hasadının başladığını belirtti.

Hurmanın pazar sorununun olmadığını anlatan Kıyas, şunları kaydetti:

"Geçen yıla oranla rekolte de fiyatta yüksek. Üreticimiz memnun. Ekim alanlarının arttığı için her yıl verim artacaktır. Hasat devam ettiği için tam rakamlar ortaya çıkmadı ama 7 ila 8 bin ton arasında rekolte bekliyoruz. Hurma üretiminde Türkiye'de Denizli'nin Honaz ilçesinden sonra 2. sırada yer almaktayız."