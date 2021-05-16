Adana Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin, önemli karpuz üretim merkezlerinden Adana'da bu yıl yaklaşık 110 bin dekardan 745 bin ton ürün beklediklerini söyledi.

Erkenci karpuz üretiminde söz sahibi olan Adana'da bu yıl ilk hasadın Karataş ilçesi Bahçe ve Kapı mahallelerinde başladığını ifade eden Tekin, karpuzun şu anda tarlada kilogramının 3,5-5 liradan satıldığını belirtti.

Karpuz üretiminin yüzde 22,6'sı Adana'da

Tekin, geçen yıl Adana'da 112 bin 837 dekar alanda 789 bin 889 ton karpuz hasadı yapıldığını, ülkenin karpuz üretiminin yüzde 22,6'sını karşılayan Adana'nın birinci sırada yer aldığını söyledi.

Adana'da dekara karpuz veriminin de Türkiye ortalamasının yüzde 50 üzerinde olduğunu dile getiren Tekin, son 10 yılda Türkiye'de karpuz üretiminin yıllık 3,7-4,2 milyon ton arasında değiştiği, geçen yıl ülke genelinde yaklaşık 3,45 milyon ton karpuz üretimi yapıldığı bilgisini verdi.