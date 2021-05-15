Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Sarp Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

Personel ve tır şoförleri ile bayramlaşıp, sorunlarını dinleyen Muş, bir gazetecinin Sarp Sınır Kapısı'ndaki çalışmaları ve son durumu sorması üzerine, ilgililerin gayretle çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

"Çıkışlarımız yüzde 30 artmış durumda"

"2020'nin Ocak ayından, 2021'in Ocak ayına göre mukayese yaptığımızda ortalama bizim çıkışlarımız yüzde 30 artmış durumda yani bu iki ayı söyleyeyim, artış söz konusu" ifadesini kullanan Muş, Sarp Sınır Kapısı'ndaki işlemleri daha da hızlandırmak için yetkililerle müzakere yaptıklarını vurguladı.

Muş, sorunları ortadan kaldırmak için gerekirse ihracat, transit ticaret yapılan ülkelerdeki mevkidaşları ile de görüşeceğini çünkü bu sorunların çözümünün her iki taraf için de iyi olacağını aktardı.

Bu saha ve Hopa'daki gümrükle alakalı bazı çalışmalar olabileceğini dile getiren Muş, önümüzdeki hafta bir heyetin Sarp Sınır Kapısı'na gelerek vali, bölge müdürü ve diğer ilgililerle istişare yapacaklarını kaydetti.

"Dış ticaretimizin önümüzdeki yıl ve 2023'e doğru daha da artacağını tahmin ediyoruz"

Muş, sınır kapısındaki optimizasyonu daha fazla nasıl artırabileceklerinin derdinde olduklarının altını çizerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Çünkü bizim ticaret hacmimiz sadece iki ayı verdim yani 2020'nin Ocak ayından 2021'in Ocak ayına kadar yüzde 30 bir artış söz konusu, dolayısıyla biz ihracatımızın ve dış ticaretimizin önümüzdeki yıl ve 2023'e doğru daha da artacağını tahmin ediyoruz. Dolayısıyla bu artışı nasıl çözebiliriz, gümrük işlemlerini daha hızlı nasıl yapabiliriz onun hesabındayız. Dolayısıyla optimizasyonu maksimum seviyeye çıkartmak durumundayız. Bütün bunlarla alakalı şimdiden tedbirlerimizi alalım ki hem nakliyecimiz hem lojistik şirketlerimiz hem o tırları kullanan şoförlerimiz daha hızlı, daha rahat şekilde bu işlerini yerine getirebilsinler, gümrük idaremiz de bu işlemleri daha seri şekilde yerine getirebilsin."

Belli başlı bazı çalışmalara ilişkin bölge müdürü ile istişarede bulunduklarını, o çalışmalara ilişkin hazırlıkların yapılacağını anlatan Muş, "Dolayısıyla bütün gündemimiz, hem ihracatımızın artışına paralel olarak bu gümrük işlemlerini hızlandırmak hem de lojistik şirketlerinin gümrükteki zaman kaybını minimuma indirmek. Bununla ilgili Gürcistan tarafıyla da bazı temaslarımız olacak. Azerbaycan ve Rusya'da mevkidaşlarımız var, gerekirse onlarla da bazı müzakerelerimiz, görüşmelerimiz olacak." diye konuştu.

Bakan Muş'a incelemeleri sırasında Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Kaçkar Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Recep Bilgin, Sarp Mülki İdare Amiri Recep Gündüz, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Mustafa Kılınç, İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen ve diğer ilgililer eşlik etti.