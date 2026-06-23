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Ekonomi
AA 23.06.2026 20:10

AB'den İstanbul Kuzey Demiryolu Geçişi Projesi'ne finansman adımı

Bakan Uraloğlu, Avrupa Yatırım Bankasının İstanbul Kuzey Demiryolu Geçişi Projesi'ne finansman katkısı sağlamasına yönelik niyet beyanında bulunduğunu açıkladı.

AB'den İstanbul Kuzey Demiryolu Geçişi Projesi'ne finansman adımı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Brüksel'de Avrupa Birliği (AB) Komisyonu tarafından düzenlenen Bağlantısallık Gündemi Platformu Üst Düzey Açılış Etkinliği sırasında ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından açıklamalarda bulundu.

"Avrupa Yatırım Bankası'nın İstanbul Kuzey Demiryolu Geçişi Projesi'ne finansman katkısı sağlamasına yönelik niyet beyanında bulunduk." ifadesini kullanan Bakan Uraloğlu, AB ve Türkiye yetkililerinin belge değişimiyle somutlaşan bu adımın Türkiye ile AB arasında ulaştırma ve bağlantısallık alanlarında gelişen ortak vizyonun yeni bir yansıması olduğunu belirtti.

AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Marta Kos da yaptığı paylaşımda, "Türkiye, Orta Doğu ve Asya'ya yönelik Avrupa'nın bağlantılarını güçlendirme ve çeşitlendirme çabalarımızda kilit bir ortaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Uraloğlu ile ilk Türkiye-AB ikili bağlantı toplantısı için bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu belirten Kos, "İstanbul ile Bulgaristan sınırı arasındaki Halkalı-Kapıkule demir yolu hattı gibi somut projeler üzerindeki çalışmalarımızı hızlandırma ve Avrupa Yatırım Bankası ile birlikte İstanbul Kuzey Demiryolu Geçişi'ne destek sağlama olasılığını araştırma konusunda anlaştık." ifadelerini kullandı.

Kos, çalışmalarının, tedarik zincirlerini iyileştireceğini; AB, Türkiye, Güney Kafkasya ve Orta Asya arasındaki ticaretin süresini ve maliyetini azaltacağını aktardı.

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