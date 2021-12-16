Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Euro Bölgesi'nin ekim ayı uluslararası ticaret verilerini yayımladı.

Buna göre, AB'nin ihracatı, ekimde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,4 artarak 190,7 milyar euroya, ithalatı da yüzde 29,1 yükselerek 194,9 milyar euroya çıktı. Böylece AB, ekim ayında 4,2 milyar euroluk dış ticaret açığı verdi.

Euro Bölgesi'nde ise ihracat, ekimde 2020'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 7,3 yükselişle 214 milyar euro, ithalat da yüzde 24,1 artışla 210,4 milyar euro oldu. Euro Bölgesi'nin ticaret fazlası, ekimde 3,6 milyar euro olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu dönemde AB ülkelerinden en fazla ithalat yapan ülkeler 36 milyar euro ile ABD, 24,9 milyar euro ile Birleşik Krallık, 19 milyar euro ile Çin, 13,7 milyar euro ile İsviçre, 7,7 milyar euro ile Rusya ve 6,7 milyar euro ile Türkiye oldu.

AB ülkelerine en fazla ihracat gerçekleştiren ülkeler ise 42,5 milyar euro ile Çin, 20,3 milyar euro ile ABD, 16,1 milyar euro ile Rusya, 14,4 milyar euro ile Birleşik Krallık, 11,4 milyar euro ile İsviçre, 8,6 milyar euro ile Norveç ve 7,8 milyar euro ile Türkiye olarak belirlendi.