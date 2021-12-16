Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 21,79 puan değer kazanarak 2.184,05 seviyesine çıktı. Toplam işlem hacmi 18,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 2,51 ve holding endeksi yüzde 0,37 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, tek kaybettiren ise yüzde 0,09 ile metal, ana sanayi oldu.