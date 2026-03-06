Çok Bulutlu 7.7ºC Ankara
Ekonomi
06.03.2026 10:58

ABD'den petrol fiyatlarını düşürme hamlesi

ABD, Hürmüz Boğazı'ndaki arz kesintileriyle yükselen petrol fiyatlarına karşı Hindistan'daki rafinerilere Rus petrolü alımı için 30 günlük geçici muafiyet tanındığını duyurdu.

ABD'den petrol fiyatlarını düşürme hamlesi

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 83,56 dolardan işlem görüyor. Dün 84,84 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 83,21 dolardan tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.45 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,42 artışla 83,56 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 79,15 dolardan alıcı buldu.

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik başlattığı saldırılardan bu yana Brent petrolün varil fiyatı 10 doların, WTI ham petrolün varil fiyatı ise 15 doların üzerinde arttı. İran'ın enerji tesislerini de hedef alan misillemeleri sonrası küresel enerji ticareti için kritik güzergah olan Hürmüz Boğazı'nda trafiğin durma noktasına gelmesi ve bölgedeki üretim ile ihracatın aksaması, fiyatları yukarı yönlü destekliyor.

Ancak yeni günde ABD'nin Orta Doğu'daki çatışmaların yol açtığı arz kesintilerini hafifletmek amacıyla Hindistan'daki rafinerilere Rus ham petrolü alımı için muafiyet tanıması, fiyatlardaki yükselişi sınırladı.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, küresel petrol arzını sürdürmek amacıyla Hint rafinerilerinin Rus petrolü alımına izin veren 30 günlük geçici muafiyet yayımladıklarını bildirdi.

Bessent, kasten kısa vadeli tasarlanan bu önlemin, yalnızca halihazırda denizde mahsur kalmış petrolü içeren işlemlere yetki vermesi dolayısıyla Rus hükümetine kayda değer mali fayda sağlamayacağına da dikkati çekti.

ABD, Rusya'nın Şubat 2022'de Ukrayna'ya saldırısı sonrasında Rus petrolünün ticaretine yönelik finans, sigorta ve taşımacılık hizmetlerini kapsayan yaptırımları uygulamaya başlamıştı.

Öte yandan, ABD'nin fiyat artışlarını sınırlamak için vadeli işlemler piyasasını da içerebilecek önlemler açıklamasının beklendiğine ilişkin haber akışı, fiyatlardaki yükselişi sınırlayan etkenler arasında yer aldı.

Brent petrolde teknik olarak 85,57 doların direnç, 61,75 doların destek olarak izlenebileceği ifade ediliyor. 

