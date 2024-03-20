ABD'den çip üretimi için Intel'e 8,5 milyar dolarlık finansman

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, ABD Ticaret Bakanlığı ile Intel, CHIPS ve Bilim Yasası kapsamında şirkete 11 milyar dolarlık kredinin yanı sıra 8,5 milyar dolar doğrudan finansman sağlanması konusunda ön anlaşmaya vardı.

Bu finansmanın, Intel'in Arizona, Ohio, New Mexico ve Oregon eyaletlerindeki tesislerinin inşasını ve genişletilmesini destekleyeceği belirtilen açıklamaya göre, ayrıca 30 bin kişilik istihdam oluşacak.

Açıklamada, ABD'de icat edilen yarı iletkenlerin cep telefonlarından elektrikli araçlara, buzdolaplarına, uydulara, savunma sistemlerine kadar birçok alanda kullanıldığına işaret edilerek, "Ancak bugün ABD dünyadaki çiplerin yüzde 10'undan azını üretiyor ve en gelişmiş çiplerden hiçbirini üretmiyor." denildi.

CHIPS ve Bilim Yasası sayesinde bu durumun değiştiği vurgulanan açıklamada, şirketlerin, ABD Başkanı Joe Biden'ın göreve gelmesinden bu yana yarı iletken üretimini ABD'ye geri getirmek için 240 milyar doların üzerinde yatırım açıkladığı aktarıldı.