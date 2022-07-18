ABD’de Haziran ayı enflasyonu yüzde 9'u aşarak 41 yılın zirvesine çıktı. Bu durum piyasalara yansıdı. Fed'in Temmuz toplantısında 100 baz puanlık faiz artışı yapma beklentisi arttı.

Euro-dolar paritesi, Fed'in faiz artırımı tutumu ile dolar lehine açılmaya devam ediyor. Euroda değer kaybı sürüyor. Uzmanlar euro-dolar paritesinin birin altına düşebileceğini öngörüyor.

"Fed'in minimum 75 baz puan faiz artırımı kesin gibi"

TRT Haber'e değerlendirmelerde bulunan Piyasa Uzmanı Arzu Toktay, ABD Merkez Bankası'nın faiz artırımına gitmesine kesin gözüyle bakıldığını belirterek şunları kaydetti;

"Güçlü dolar deniz aşırı ülkelerden azalan talep ile emtia piyasasında fiyatlarda bir geri çekilme var. Bu toplantıda Fed bir miktar bunu da göze alacaktır. Her durumda minimum asgari 75 baz puanlık bir faiz artırımı kesin gibi görünüyor.

Bu hafta yapılacak olan toplantıda Avrupa merkez Bankası'nda 25 baz puan faiz artırımı beklense de büyüme tarafında kötüye giden, geriye giden kompozisyon ile Avrupa Merkez Bankası'nın Fed kadar enflasyonla mücadelede rahat olmadığını anlıyoruz. Bu durumda Euro'daki geri çekilme ihtimalinin devam etme ihtimalini artırıyor."