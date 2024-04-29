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Ekonomi
AA 29.04.2024 22:49

ABD Hazinesi yılın ikinci çeyreğine ilişkin borçlanma tahminini yükseltti

ABD Hazine Bakanlığı, bu yılın ikinci çeyreğine ilişkin borçlanma tahminini 243 milyar dolara çıkardı.

ABD Hazinesi yılın ikinci çeyreğine ilişkin borçlanma tahminini yükseltti
[Fotograf: Reuters]

Bakanlık, bu yılın nisan-haziran ve temmuz-eylül dönemlerine ilişkin borçlanma tahminlerini açıkladı.

Açıklamaya göre, hazinenin 2024'ün ikinci çeyreğinde 243 milyar dolar borçlanması bekleniyor.

Haziran sonu nakit dengesinin 750 milyar dolar olacağı öngörülüyor. Borçlanma tahmini, ocak ayında duyurulan tahminden 41 milyar dolar yüksek.

Bu yılın üçüncü çeyreğinde de 847 milyar dolar borçlanma ve eylül sonu nakit dengesinin 850 milyar dolar olması bekleniyor.

Hazinenin ocak-mart döneminde 748 milyar dolar borçlandığı belirtilen açıklamada, söz konusu çeyrek sonunda nakit dengesinin 775 milyar dolar olduğu bilgisi paylaşıldı.

Bakanlık, ocak ayında paylaştığı tahminde, hazinenin 2024'ün ilk çeyreğinde 760 milyar dolar borçlanmasının beklendiğini, mart sonu nakit dengesinin 750 milyar dolar olacağının öngörüldüğünü duyurmuştu.

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