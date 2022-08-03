ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, gelecek hafta 3 tahvil ihalesinin gerçekleştirileceği duyuruldu.

Açıklamada, 9 Ağustos'ta 42 milyar dolar tutarında 3 yıl vadeli, 10 Ağustos'ta 35 milyar dolar tutarında 10 yıl vadeli ve 11 Ağustos'ta 21 milyar dolar tutarında 30 yıl vadeli tahvillerin ihraç edileceğinin bilgisi verildi.

Toplam 98 milyar dolarlık devlet tahvili satışının gerçekleştirileceği ifade edilen açıklamada, söz konusu ihracın yaklaşık 43,9 milyar dolarlık yeni nakit yaratacağının altı çizildi.

Tahvil ihraçlarının miktarında azalmaya giden Hazine Bakanlığı, bunun gelecek çeyrekte de devam edeceğine işaret etti.