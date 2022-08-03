Haber Giriş: 3 Ağustos 2022 Çarşamba 17:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
ABD Hazine Bakanlığından 98 milyar dolarlık tahvil ihracı
[Fotograf: Reuters]
ABD Hazine Bakanlığı, 3, 10 ve 30 yıl vadeli 98 milyar dolarlık devlet tahvili satışı yapacağını duyurdu.
ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, gelecek hafta 3 tahvil ihalesinin gerçekleştirileceği duyuruldu.
Açıklamada, 9 Ağustos'ta 42 milyar dolar tutarında 3 yıl vadeli, 10 Ağustos'ta 35 milyar dolar tutarında 10 yıl vadeli ve 11 Ağustos'ta 21 milyar dolar tutarında 30 yıl vadeli tahvillerin ihraç edileceğinin bilgisi verildi.
Toplam 98 milyar dolarlık devlet tahvili satışının gerçekleştirileceği ifade edilen açıklamada, söz konusu ihracın yaklaşık 43,9 milyar dolarlık yeni nakit yaratacağının altı çizildi.
Tahvil ihraçlarının miktarında azalmaya giden Hazine Bakanlığı, bunun gelecek çeyrekte de devam edeceğine işaret etti.
Etiketler: ABD
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