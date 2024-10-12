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Ekonomi
AA 12.10.2024 11:35

AB coğrafi işareti alan ürünler markalaştırılacak

Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Muhammed Zeki Durak, Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü ile Avrupa Birliğinde coğrafi işaret tescili alan ürünlerin Avrupa'da markalaşması konusunda ortak proje yürüteceklerini belirtti.

AB coğrafi işareti alan ürünler markalaştırılacak

Antalya'da 72 kente özgü lezzetlerin ve ürünlerin sergilendiği Yöresel Ürünler Fuarı'na (YÖREX) katılan Durak, Türkiye'nin kültürel mirasını, zenginliğini korumak amacıyla coğrafi işaret tescil belgesini önemsediklerini söyledi.

Kurum olarak bu alanda ciddi çalışmalar yaptıklarını anlatan Durak, "Ülkemizde coğrafi işaret korumasının başladığı 1995 yılından itibaren ilk 10 yıllık dönemdeki tescil sayısı 69 iken bu sayı 2005-2015 yılları arasında 105, 2015-2023 yılları arasında ise 1328'e çıktı. Bugün itibarıyla coğrafi işaret tescil sayımız 1639. Ülkemiz coğrafi işaret noktasında Çin'den sonra ikinci sırada. Bu ülke olarak ne kadar zengin olduğumuzun göstergesi." dedi.

Durak, başvuru aşamasında 600 ürünün bulunduğunu belirterek, coğrafi işaret tescili konusunda ilgili kurumların topyekun bir çalışma yürüttüğünü ifade etti.

AB coğrafi işaretli ürünlerde markalaşma çalışması

Durak, ürünlerin Avrupa Birliği coğrafi işaret tescil belgesi alması konusunda da önemli adımlar attıklarını bildirdi.

Ürünleri AB'de tescil ettirmek için TÜRKPATENT olarak hem başvurular yaptıklarını hem de başvuru yapmak isteyenlere uzmanlarla teknik destek verdiklerini aktaran Durak, 2022'de 8 olan AB tescil sayısının bugün 27'ye ulaştığını ve bu yıl sonunda sayının 29 olacağını dile getirdi.

Coğrafi işaretli ürün sayısını çoğaltmanın yeterli olmadığına ve markalaşmaya ağırlık verilmesi gerektiğine işaret eden Durak, şunları kaydetti:

"Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) ile AB tescili alan ürünlerimizin Avrupa'da markalaşması konusunda ortak proje yürüteceğiz. Proje, ürünlerin kalite standardından, ambalajından başlayarak markalaşmasına kadar olan bir çalışmayı kapsayacak. AB tescilli ürünlerin dünyada tanınırlığını artırarak markalaşmasını sağlamak ve ekonomik değerini artırmak istiyoruz. Markalaşma konusunda önemli başarı hikayeleri oluşturarak üreticimizin de daha fazla katma değer elde etmesini sağlayacağız."

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