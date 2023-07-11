6 ayda 5,4 milyar dolarlık otomobil ihracatı yapıldı

Ocak-haziran döneminde 103 ülke, özerk bölge ve serbest bölgeye binek otomobil satıldı.

Bu dönemde 17 milyar 336 milyon 757 bin dolarlık dış satıma imza atan otomotiv endüstrisinin ihracatında, binek otomobilin payı yüzde 31,4 oldu.

Geçen yıl ocak-haziran döneminde 4 milyar 590 milyon 2 bin dolar olan binek otomobil ihracat tutarı, bu yılın aynı döneminde yüzde 18,78'lik artışla 5 milyar 451 milyon 993 bin dolara yükseldi.

İlk sıradaki Fransa'ya binek otomobil ihracatı 1 miyar doları aştı

Binek otomobil ihracatı yapılan ülkelere bakıldığında, ilk sırada Türkiye'nin otomotiv sektöründe ikinci ana pazarı olan Fransa'nın yer aldığı görüldü. Bu ülkeye dış satım yılın ilk yarısında, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 58,19 artışla 659 milyon 227 bin dolardan 1 milyar 42 milyon 799 bin dolara çıktı.

En fazla binek otomobil ihracatı yapılan ikinci ülke ise İspanya oldu. Geçen yılın ocak-haziran döneminde 456 milyon 699 bin dolarlık binek otomobil satılan İspanya'ya ihracat yüzde 35,82'lik artışla 620 milyon 274 bin dolara yükseldi.

Üçüncü sıradaki Birleşik Krallık'a binek otomobil ihracatı da yüzde 5,82'lik yükselişle 522 milyon 786 bin dolardan 553 milyon 197 bin dolara çıktı.

Fransa, İspanya ve Birleşik Krallık'a yapılan ihracat, ocak-haziran dönemindeki toplam binek otomobil dış satımının yüzde 40'ını oluşturdu.

İtalya'ya ihracatta yüzde 30'luk artış

Yılın ilk yarısında, binek otomobil ihracatında İtalya yüzde 29,57'lik artış ve 534 milyon 938 bin dolarla dördüncü, Almanya ise yüzde 1,33'lük azalış ve 377 milyon 70 bin dolarla beşinci ülke oldu.

İhracatta, Polonya 370 milyon 45 bin dolarla altıncı, Slovenya 279 milyon 197 bin dolarla yedinci, İsrail 212 milyon 658 bin dolarla sekizinci, Belçika 183 milyon 371 bin dolarla dokuzuncu ve İsveç 102 milyon 18 bin dolarla onuncu sırada yer aldı.

Binek otomobil dış satımında ilk 10 pazardan 8'ini Avrupa Birliği ülkeleri oluşturdu.

Cezayir ve Kazakistan'a dikkat çekici artış

Öte yandan binek otomobil üreticilerinin bazı ülkelere dış satımındaki artışlar dikkati çekti.

Geçen yılın ilk yarısında 4 milyon 200 bin dolarlık dış satım yapılan Cezayir'e, bu yılın aynı döneminde yüzde 1,064 artışla 48 milyon 920 bin dolarlık araç satıldı.

Ocak-haziran döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre Kazakistan'a ihracatını yüzde 571 artıran sektör temsilcileri, bu ülkeye ihracatı 10 milyon 174 bin dolardan 68 milyon 294 bin dolara çıkardı.

Gürcistan'a binek otomobil ihracatı yüzde 112 artışla 9 milyon 590 bin dolardan 20 milyon 326 bin dolara ulaştı.