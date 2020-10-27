Gelir vergisinden kurumlar vergisine, özel tüketim vergisinden motorlu taşıtlar vergisine, borçlar yeniden yapılandırılacak.

Düzenlemeyle, ekonomide borç ödeme nedenlerine bağlı olarak ortaya çıkan tıkanıklıkların giderilmesi ve 500 milyar TL düzeyinde borcun yapılandırılması hedefleniyor.

Düzenlemede ihracatçılar için de maddeler yer alıyor. Mikro ihracat yapan gerçek kişilere yüzde 50 gelir vergisi istisnası geliyor.

Peki yeni düzenleme iş dünyası ve istihdam açısından neler getiriyor?

İş dünyasında kurumlar vergisinin 5 puana kadar indirilmesinin de yer aldığı düzenlemede, istihdamın artırılması ve pandemi nedeniyle kısmi çalışmaya dönülmesine yönelik düzenlemelere ağırlık verildi.

Yapılandırmada 18 taksit imkanı sunuluyor. İlk iki taksitin süresinde ödenmesi gerekiyor. Peşin ödemelerde ise faizin yüzde 90'ı silinecek. İlk iki taksiti ödeyenlere yüzde 50 oranında indirim yapılacak.

Yapılandırmaya başvurular yıl sonuna kadar yapılabilecek. Ödemeler prim için Ocak, vergi için Şubat ayında başlayacak.