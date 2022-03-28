Haber Giriş: 28 Mart 2022 Pazartesi 10:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
5 TL'lik yeni banknotlar tedavülde
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, yeni 5 TL banknotların bugünden itibaren tedavüle verileceğini duyurdu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan duyuruya göre, E9 Emisyon Grubu VI. tertip 5 TL'lik banknotlarda imzalar TCMB Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu ile Başkan Yardımcısı Taha Çakmak’a ait olacak şekilde yeniden düzenlendi.
Söz konusu banknotlar, üzerindeki imzalar dışında boyutları, ön ve arka yüz kompozisyonları ile genel nitelik ve görünümleri bakımından I., II., III., IV. ve V tertipleriyle tamamen aynı özellikleri taşırken, banknotların tüm tertipleri birlikte tedavül edilecek.
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