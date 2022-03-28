Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 4,70 puan ve yüzde 0,22 değer kazanarak 2.180,21 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,33 ve holding endeksi yüzde 0,39 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,96 ile ulaştırma, en çok kaybettiren yüzde 2,02 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Bu arada, Borsa İstanbul AŞ, BIST 50 endeksinde yer alan paylarda, bugünkü seansta da açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralı uygulanacağını duyurdu.

Geçen hafta yükseliş eğilimini üst üste dördüncü haftaya taşıyan BIST 100 endeksi, cuma günü yüzde 0,03'lük sınırlı değer kaybına karşın bir önceki haftaya göre yüzde 1,46 artarak 2.175,51 puanla tüm zamanların en yüksek haftalık kapanışını gerçekleştirdi.