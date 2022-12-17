Haber Giriş: 17 Aralık 2022 Cumartesi 14:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
4 milli sondaj gemisi aynı anda görev başında
Fatih, Yavuz ve Kanuni Sondaj Gemileri Karadeniz'de, Abdülhamid Han Sondaj Gemisi ise Akdeniz'de aynı anda görev yapıyor.
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:
"Fatih Sondaj Gemisi "Türkali-11 kuyusunda" sondaj operasyonuna başladı. Yavuz Sondaj Gemisi " Türkali-12" kuyusunda gaz akış testlerine devam ediyor. Kanuni Sondaj Gemisi "Türkali-10" kuyusunda alt tamamlama operasyonuna başladı. Abdülhamid Han Sondaj Gemisi Akdeniz'de, Taşucu-1 kuyusunda sondaja devam ediyor. Denizlerimizdeki faaliyetlerimiz tüm hızıyla devam ediyor. "
Denizlerimizdeki faaliyetlerimiz tüm hızıyla devam ediyor. ????????— Türkiye Petrolleri A.O. (@trpetrolleri) December 17, 2022
Karadeniz’de Fatih, Yavuz, Kanuni; Akdeniz’de Abdülhamid Han Sondaj Gemilerimiz aynı anda görevde! ???? ????????#TPAO #TürkiyeninEnerjisi pic.twitter.com/A1K5UU8PsD
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