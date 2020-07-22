Haber Giriş: Kaynak: AA
329,4 milyon lira çiğ süt destek ödemesi cuma günü yatırılacak
[Fotoğraf: AA ]
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 329,4 milyon lira çiğ süt destek ödemesinin cuma günü hesaplara yatırılacağını açıkladı.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2020 yılının 3 aylık çiğ süt destek ödemelerinin cuma günü ödeneceğini müjdeledi.
Bakan Pakdemirli açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
“2020 yılı Ocak, Şubat, Mart dönemi, Çiğ Süt Desteği Ödemesi kapsamında, 254.300 üreticimizin 2,45 milyon ton çiğ sütü için 329,4 milyon lira destek ödemesini; 24 Temmuz Cuma Günü saat 18.00’dan sonra ödüyoruz. Tüm yetiştiricilerimize hayırlı, bereketli olsun.”
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