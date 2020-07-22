Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, denizlerde kıyı balıkçılığının devam ettiğini fakat denize ağ bırakan balıkçılarının limana eli boş döndüğünü söyledi.

"Balıkçılarımız talepleri karşılayamıyor"

Yaşanan balık kıtlığının tezgahlara yansıdığını anlatan Karakaş, "Tezgahlara balık dışarıdan takviye olarak geliyor. Balıkçılarımız talepleri karşılayamıyor. Tezgahlar kültür balıklarına kaldı. Marmara Bölgesi'nden ve Ege'den balıklar geliyor. Bu şekilde olunca talebe cevap verilemiyor ve bundan dolayı balık fiyatları yükseliyor. İstavrit olta ile çok az miktarda tutulabiliyor. Barbun da aynı Marmara'dan geliyor. Bu aylarda kültür balıkları revaçta" dedi.

"Sezon açıldığında fiyatlar yüzde 70 düşecektir"

Karakaş, eylül ayının başından itibaren yoğun bir sezon olacağını ifade ederek, "Bu seneki görüntülere bakacak olursak palamutta da bir bolluk bekliyoruz. Çinekop, barbun ve istavritte de aynı şekil bolluk bekliyoruz. Bu yüzden şu anki güncel fiyatları sezonda yüzde yetmiş civarında aşağıya düşecektir" diye konuştu.

Tezgahlarda, istavrit 50, barbun 60 ve mezgit kilogramı 25 liradan satılıyor.