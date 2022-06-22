Haber Giriş: 22 Haziran 2022 Çarşamba 10:21Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
3 büyük marketin yürütmeyi durdurma talebine ret
3 büyük zincir marketin, Rekabet Kurumu'nun rekabeti ihlal kararının iptali ve durdurulması için açtıkları davada, yürütmenin durdurulması istemi reddedildi.
"Migros Ticaret Anonim Şirketi, Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi Anonim Şirketi ve Bim Birleşik Mağazalar Anonim Şirketi’nin Anakara İdare Mahkemesi nezdinde Rekabet Kurumunun rekabet ihlali nedeniyle almış olduğu kararın iptali ve yürütmenin durdurulması talebi ile açmış oldukları davada yürütmenin durdurulması isteminin reddine karar vermiştir."
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