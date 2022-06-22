"Migros Ticaret Anonim Şirketi, Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi Anonim Şirketi ve Bim Birleşik Mağazalar Anonim Şirketi’nin Anakara İdare Mahkemesi nezdinde Rekabet Kurumunun rekabet ihlali nedeniyle almış olduğu kararın iptali ve yürütmenin durdurulması talebi ile açmış oldukları davada yürütmenin durdurulması isteminin reddine karar vermiştir."

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