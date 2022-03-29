Haber Giriş: 29 Mart 2022 Salı 03:40Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
283 orman mühendisi alınacak
[Fotoğraf: AA]
Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü, 283 sözleşmeli orman mühendisi alımı yapacak. Başvurular Orman Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden yapılacak.
Çeşitli illerde işe alınacak orman mühendisliği bölümü mezunu adayların 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı'ndan (KPSS) en az 70 puan
almış olmaları gerekiyor.
Sözlü ve yazılı sınav için 4-10 Nisan tarihleri arasında başvurulabilecek.
Başvurular, e-Devlet üzerinden Orman Genel Müdürlüğü-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım internet adresi üzerinden e-Devlet şifreleri ile yapılacak.
Sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri, sınava katılacakları yer ve saat, Orman Genel Müdürlüğü internet adresinden ve Kariyer Kapısı Platformu üzerinden ilan edilecek.
Konuya ilişkin ilan, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Etiketler: Tarım ve Orman Bakanlığı Orman
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