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Ekonomi
AA 13.05.2023 10:52

235 milyon dolarlık yaş meyve ve sebze ihraç edildi

Türkiye, nisan ayında 235,7 milyon dolarlık yaş meyve sebze ihraç etti. En çok ihraç edilen ürünler sırasıyla domates, biber ve limon oldu.

235 milyon dolarlık yaş meyve ve sebze ihraç edildi
[Fotograf: AA]

Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Ferhat Gürüz, yazılı açıklamasında, sektörlerinin nisanda 326 bin 20 ton ürünü uluslararası pazarlarda değerlendirdiğini belirtti.

Birlik olarak nisanda ülke dış satımına katkı sunduklarını aktaran Gürüz, "Türkiye'nin nisan ayı yaş meyve sebze ihracatı 235,7 milyon dolar olarak gerçekleşti. Birliğimiz, ülke ihracatına 99 milyon dolarlık destek verdi." ifadesini kullandı.

Gürüz, söz konusu dönemde en fazla ihracatın Rusya'ya yapıldığı bilgisini paylaşarak, şunları kaydetti:

"Nisan ayında en çok ihraç ettiğimiz ürün listesinde yüzde 16 artış ve 69,3 milyon dolarla domates birinci, yüzde 16 artış ve 28,8 milyon dolarla biber ikinci, yüzde 12 artış ve 28,5 milyon dolarla limon üçüncü sırada yer aldı. Bu döneme ilişkin ihracatımızı ülkelere göre incelediğimizde ilk üç sırayı Rusya, Romanya ve Ukrayna oluşturdu. Rusya'ya yüzde 25 artışla 58,1 milyon dolarlık, Romanya'ya yüzde 30 artışla 35,1 milyon dolarlık, Ukrayna'ya yüzde 40 artışla 19,6 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik."

Gürüz, sektörde pazar çeşitliliğini artırmaya yönelik çok yönlü çalışma yürüttüklerini ifade etti.

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