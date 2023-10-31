Açık 16.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
TRT Haber 31.10.2023 20:02

2024'te kredi ve burs miktarları artacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yüksek öğrenimdeki öğrencilerin aldığı kredi ve bursların artırıldığını açıkladı. 2024'te, lisans öğrencileri 2 bin lira, yüksek lisans öğrencileri 4 bin lira, doktora öğrencileri ise 6 bin lira alacak.

2024'te kredi ve burs miktarları artacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından açıklama yaptı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan kredi veya burs alan 1 milyon 600 bin öğrenciye, 2024'te ödenecek yeni kredi ve burs miktarlarını açıkladı.

"Lisans öğrencileri için 1250 liradan 2 bin liraya, yüksek lisans öğrencileri için 2 bin 500 liradan 4 bin liraya, doktora öğrencileri için 3 bin 750 liradan 6 bin liraya çıkartıyoruz. Yeni kredi ve burs miktarlarının tüm öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum."

2024'te kredi ve burs miktarları artacak

Gençlerin, kendilerini en iyi, en donanımlı şekilde yetiştirebilmeleri için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadıklarını söyleyen Erdoğan, göreve geldiklerinde yükseköğrenim öğrencilerinin kredi-burs miktarının 45 lira olduğunu, bu rakamın 27 kat artışla 2023 yılı itibariyle lisansta 1250 liraya, yüksek lisansta 2 bin 500 liraya, doktora da 3 bin 750 liraya çıkarıldığını hatırlattı.

"Bu sene 950 bini aşkın gence yurtlarda barınma imkanı sunduk"

Ayrıca kredi almış öğrencilerin geri ödemelerindeki TEFE-TÜFE oranlı güncellemeleri silerek, yalnızca ana paranın ödemesini temin ettiklerini belirterek, "Bu şekilde 3,3 milyon öğrencimizin, toplam 27 milyar liralık borcunu silmiş olduk. Şartları taşıyan öğrencilerimizin burs, başvuran her öğrencimizin de kredi imkanından faydalanmasını sağlıyoruz" dedi.

Tek bir öğrenciyi dahi açıkta bırakmamak için yurtların sayısını ve yatak kapasitesini artırdıklarını vurgulayan Erdoğan, bu sene 950 bini aşkın gence yurtlarda barınma imkanı sunduklarını ifade etti.

Grafik: Nursel Cobuloğlu

ETİKETLER
Recep Tayyip Erdoğan
Sıradaki Haber
Depremzede KOBİ'lere faizsiz kredi desteği
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:26
Uluslararası Af Örgütü, İsrail'in Lübnan'da beyaz fosfor kullandığına dair kanıtları açıkladı
21:19
Kassam Tugayları: Gazze'deki yabancı esirlerin bazıları yakında bırakılacak
21:19
İnternetten otomobil satın alırken 740 bin lira dolandırıldı
21:16
BM: İnsani yardım çalışanlarının hedef alınması kabul edilemez
21:02
AB'den Gazze diplomasisi
21:00
ASELSAN’dan yeni sipariş rekoru
ABD Kongresi'nde Blinken'e kanlı protesto
ABD Kongresi'nde Blinken'e kanlı protesto
FOTO FOKUS
Sedef hastalığında tedavi yöntemleri
Sedef hastalığında tedavi yöntemleri
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ