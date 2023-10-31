2024'te kredi ve burs miktarları artacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından açıklama yaptı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan kredi veya burs alan 1 milyon 600 bin öğrenciye, 2024'te ödenecek yeni kredi ve burs miktarlarını açıkladı.

"Lisans öğrencileri için 1250 liradan 2 bin liraya, yüksek lisans öğrencileri için 2 bin 500 liradan 4 bin liraya, doktora öğrencileri için 3 bin 750 liradan 6 bin liraya çıkartıyoruz. Yeni kredi ve burs miktarlarının tüm öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum."

Gençlerin, kendilerini en iyi, en donanımlı şekilde yetiştirebilmeleri için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadıklarını söyleyen Erdoğan, göreve geldiklerinde yükseköğrenim öğrencilerinin kredi-burs miktarının 45 lira olduğunu, bu rakamın 27 kat artışla 2023 yılı itibariyle lisansta 1250 liraya, yüksek lisansta 2 bin 500 liraya, doktora da 3 bin 750 liraya çıkarıldığını hatırlattı.

"Bu sene 950 bini aşkın gence yurtlarda barınma imkanı sunduk"

Ayrıca kredi almış öğrencilerin geri ödemelerindeki TEFE-TÜFE oranlı güncellemeleri silerek, yalnızca ana paranın ödemesini temin ettiklerini belirterek, "Bu şekilde 3,3 milyon öğrencimizin, toplam 27 milyar liralık borcunu silmiş olduk. Şartları taşıyan öğrencilerimizin burs, başvuran her öğrencimizin de kredi imkanından faydalanmasını sağlıyoruz" dedi.

Tek bir öğrenciyi dahi açıkta bırakmamak için yurtların sayısını ve yatak kapasitesini artırdıklarını vurgulayan Erdoğan, bu sene 950 bini aşkın gence yurtlarda barınma imkanı sunduklarını ifade etti.

Grafik: Nursel Cobuloğlu