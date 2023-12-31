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Ekonomi
AA 31.12.2023 15:21

2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Resmi Gazete'de

2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu, Resmi Gazete'de yayımlandı. Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine 11 trilyon 7 milyar 879 milyon 53 bin lira ödenek ayrıldı. Özel bütçeli idarelerin ödeneği 1 trilyon 85 milyar 217 milyon 713 bin lira, düzenleyici ve denetleyici kurumların ise 38 milyar 381 milyon 178 bin lira oldu.

2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Resmi Gazete'de

Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan kanuna göre, genel bütçenin gelirleri 8 trilyon 353 milyar 29 milyon 549 bin lira olarak öngörüldü.

Özel bütçeli idarelerin gelirleri 66 milyar 912 milyon 570 bin lirası öz gelir, hazine yardımı ise 1 trilyon 21 milyar 217 milyon 703 bin lira olarak açıklandı.

Düzenleyici ve denetleyici kurumların gelirleri 37 milyar 379 milyon 503 bin lirası öz gelir, 1 milyar 1 milyon 675 bin lirası Hazine yardımı olmak üzere toplam 38 milyar 381 milyon 178 bin lira olarak tahmin edildi.

Özel bütçeli idarelerin net finansmanı 181 milyon 654 bin lira olarak öngörüldü.​​​​​​​

Öte yandan 2022 Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu da Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. 

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