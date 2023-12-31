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Ekonomi
TRT Haber 31.12.2023 12:12

Bakan Şimşek: 2024, enflasyonda düşüşün başladığı bir yıl olacak

Bakan Şimşek, "2024 yılı; yıllık enflasyonda düşüşün başladığı, rezerv yeterliliğinin daha da arttığı, kur korumalı sistemin sonlandığı, cari açıkta kalıcı iyileşmenin başladığı, bütçe disiplininin tesis edildiği, sürdürülebilir yüksek büyümenin temellerinin güçlendiği bir yıl olacaktır" açıklamasını yaptı.

Bakan Şimşek: 2024, enflasyonda düşüşün başladığı bir yıl olacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından 2024 mesajlarını paylaştı.

Bakan Şimşek, programın olumlu sonuçlarının yeni yılda da devam edeceğini söyledi.

Şimşek, "2024 yılı; yıllık enflasyonda düşüşün başladığı, rezerv yeterliliğinin daha da arttığı, kur korumalı sistemin sonlandığı, cari açıkta kalıcı iyileşmenin başladığı, bütçe disiplininin tesis edildiği, sürdürülebilir yüksek büyümenin temellerinin güçlendiği bir yıl olacaktır" dedi.

Bakan Şimşek, "Daha müreffeh bir Türkiye için programımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz. Geleceğe güvenle baktığımız bir yıl olması dileğiyle, yeni yılınızı en içten dileklerimle kutlar, sağlık, huzur ve mutluluklar dilerim" sözleriyle mesajını paylaştı.

ETİKETLER
Enflasyon Hazine ve Maliye Bakanlığı Mehmet Şimşek
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