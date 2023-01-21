Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği verilerinden derlenen bilgilere göre, 2010-2022 dönemine bakıldığında yabancıların Türkiye'ye ilgisi artarak devam ediyor.

Buna göre 2010'da 2 bin 479 olan yabancı ortak sermayeli şirket sayısı düzenli artış göstererek 2015 yılında 4 bin 729'a ulaştı. Takip eden yıllarda da artış trendini sürdüren yabancı ortak sermayeli şirket sayısı 2019'da 12 bin 634 oldu. Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgının etkisiyle bu sayı 2020 yılında yıllık bazda yüzde 18 azalışla 10 bin 362'ye geriledi.

Söz konusu şirket sayısı, salgına yönelik tedbirlerin ve sınırlamaların kaldırıldığı 2021 yılında tekrar artışa geçti. 2021'de yüzde 29,7 artış gösteren yabancı ortak sermayeli şirket sayısı 13 bin 445'e çıktı. Bu sayı geçen yıl, 2010'dan bu yana en yüksek seviye çıkarak 20 bin 135 oldu. 2022'de kaydedilen yüzde 50'lik artışın, son 4 yılın en yüksek artış oranı olduğu görüldü.

Rus sermayeli şirketler öne çıktı

Geçen yıl kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin ülkelere göre dağılımında Ruslar öne çıktı. Buna göre 2022'de yurtta Rus ortaklı olarak 1363 şirket kuruldu. Bu şirketlerin 140'ı anonim, 1223'ü ise limited şirket statüsüne sahip oldu. Rusya'nın ardından ise İran sermayeli şirket sayısı dikkati çekti. Geçen yıl İran ortaklı olarak 1300 şirket kurulurken, bunların 55'inin anonim, 1245'inin limited şirket olduğu görüldü.

Bu iki ülkenin ardından ise 484 şirketle Almanlar geldi. Alman ortaklı şirketlerin 111 anonim, 373'ü limited şirket oldu.

Yabancılar, şirket kurarken en fazla "Belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret" faaliyet koluna yatırım yaptı. Bu alanda 3 bin 70 şirket faaliyete başladı. Bunu 1043 şirketle "Gayrimenkul acenteleri" ve 938 şirketle "İşletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri" sektörü takip etti.

En fazla İstanbul'da şirket kuruldu

Türkiye'de geçen yıl kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin yüzde 62'sinin İstanbul'da faaliyet gösterdiği belirlendi. Bu ilde 12 bin 462 şirket kuruldu. İstanbul'u 1648 ile Antalya, 821 ile Ankara takip etti.