Haber Giriş: 21 Ocak 2023 Cumartesi 11:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Nebati, AK Parti milletvekillerine ekonomiye ilişkin sunum yapacak
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, AK Parti milletvekillerine ekonomiye ilişkin sunum yapacak.
AK Parti TBMM Grubu, 25 Ocak Çarşamba günü saat 12.00'de basına kapalı toplanacak.
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, AK Parti milletvekillerine yapacağı sunumda, 2022 yılını değerlendirecek ve 2023 hedeflerini anlatacak.
Etiketler: Hazine ve Maliye Bakanlığı Nureddin Nebati AK Parti
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