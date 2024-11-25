14. Türkiye Enerji Zirvesi İstanbul'da başladı

14. Türkiye Enerji Zirvesi, zirve başkanı Mustafa Akıncı'nın açılış konuşmasıyla başladı. Akıncı, yarın sona erecek zirvenin 14 yılda kat ettiği mesafeyi vurgulayarak, Türkiye enerji sektöründe son dönemde yaşanan olumlu gelişmelere de değindi.

Tancan ise Türkiye'nin elektrik talebinin yılda yüzde 4,4 arttığını belirterek, "Bu yüksek talep artışını karşılamak için uyguladığımız politikalarla elektrik kurulu gücümüzü bugün itibarıyla 115 bin megavata yükseltmiş durumdayız" diye konuştu.

Türkiye'nin elektrik üretim altyapısını geliştirirken aynı zamanda önemli bir dönüşüme de imza attığının altını çizen Tancan, "Rüzgar ve güneş kurulu gücümüz neredeyse sıfırken bugün yaklaşık 31 bin megavatın üzerine çıkmış durumda. Devrede bulunan rüzgar ve güneş enerji santrallerinde üretilen elektrik ülkemizdeki tüm konutların yıllık elektrik tüketimini karşılamaktadır" bilgisini paylaştı.

Abdullah Tancan, Türkiye'nin toplam yenilenebilir enerji kurulu gücü ile Avrupa'da 5'inci, dünyada ise 11'inci sırada yer aldığını hatırlatarak, "2025 hedefimiz Avrupa'da ilk 3, dünyada ise ilk 9'da yer almak olacaktır" dedi.

Elektrikli araçlar, dijitalleşme ve yapay zekanın da etkisiyle Türkiye'de enerji talep artışının devam edeceğini belirten Tancan, bu talebi karşılarken elektrik üretim portföyünün 2053 net sıfır emisyon hedefleri doğrultusunda şekillenmesinin önemli olduğunu belirtti.

Tancan, Türkiye'nin petrol ve doğal gaz üretimine ve bu konudaki yeni keşiflere ilişkin şunları kaydetti:

"2020'de Karadeniz'deki Sakarya Gaz Sahası'nda tarihimizin en büyük doğal gaz keşfini gerçekleştirdik ve üretime aldık. Bu sahada bugün itibarıyla günlük yaklaşık 7 milyon metreküp doğal gaz üretiyoruz. Yurt içindeki diğer sahalarımızla birlikte toplam üretimimiz günlük 8 milyon metreküpe yükselmiş duruda. Ürettiğimiz doğal gazımız yaklaşık 3,5 milyon hanemizin doğal gaz ihtiyacını karşılar duruma gelmiş. Sakarya Gaz Sahası'ndaki üretimin arttırılması için yaptığımız planlama kapsamında bir adet yüzer üretim platformunu envanterimize kattık. 2026'da bu yüzer üretim platformunun devreye gireceğini planlıyoruz. Bu üretim platformunun da devreye girmesiyle günlük üretimimiz yaklaşık 20 milyon metreküpe çıkmış olacak. Böylece 2026'da hanelerimizin yarısının doğal gaz ihtiyacını kendi kaynaklarımızla sağlamış olacağız."