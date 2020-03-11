Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Ocak 2020 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.

Cari işlemler açığı, bir önceki yılın ocak ayına göre 1 milyar 528 milyon dolar artarak 1 milyar 804 milyon dolar olarak gerçekleşti. 12 aylık cari işlemler dengesi ise 6 milyar 494 milyon dolar fazla verdi.

Söz konusu gelişmede, ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 1 milyar 994 milyon dolar artarak 3 milyar 245 milyon dolara yükselmesi etkili oldu.

Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise, bir önceki yılın ocak ayında 3 milyar 409 milyon dolar fazla verirken, bu ayda 3 milyar 220 milyon dolar fazla verdi.

Hizmetler dengesi kaynaklı girişler bir önceki yılın aynı ayına göre 78 milyon dolar artarak 1 milyar 586 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, bir önceki yılın aynı ayına göre 112 milyon dolar tutarında artarak 1 milyar 100 milyon dolara yükseldi.

Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 310 milyon dolar azalarak 223 milyon dolar oldu.

İkincil gelir dengesi kalemi kaynaklı girişler ise, bir önceki yılın aynı ayına göre 95 milyon dolar artarak 195 milyon dolar şeklinde gerçekleşti.