Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 7,9240'tan işlem görüyor.

Dün 7,7894 ile son iki haftanın en düşük seviyesini gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,7 değer kaybıyla 7,8118'den tamamladı.

Dolar/TL, üst üste düşüşünü 5'inci işlem gününe taşımasının ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 7,8040'tan işlem gördü.

22 Ekim güncel döviz kurları

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: