Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 15 ve 16 Haziran'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nı yapacak.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Twitter hesabından 2019-YKS'ye girecek öğrenciler için bir hatırlatma paylaştı. Paylaşımda ise şunlara yer verdi:

"T.C. kimlik kartını/nüfus cüzdanını kaybeden veya nüfus cüzdanında T.C. kimlik numarası, fotoğraf bulunmadığı için sınava kabul edilmeyecek adayların mağdur olmamaları için sınav yapılacak merkezlerdeki il/ilçe nüfus müdürlükleri açık olacak."

2019 #YKS için bazı hatırlatmalar-3



T.C.Kimlik Kartını/Nüfus cüzdanını kaybeden veya nüfus cüzdanında T.C.Kimlik Numarası,fotoğraf bulunmadığı için sınava kabul edilmeyecek adayların mağdur olmamaları için sınav yapılacak merkezlerdeki İl/İlçe Nüfus Müdürlükleri açık olacaktır. — Prof.Dr.Halis AYGÜN (@halis_aygun) June 12, 2019

Kimliğini kaybedenlere geçici kimlik belgesi verilecek

Ayrıca, ÖSYM'nin internet sitesinden YKS için sınav günü açık tutulacak il ve ilçe nüfus müdürlüklerine ilişkin bilgilendirme yapıldı.

YKS'ye girecek adaylardan, T.C. kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında TC kimlik numarası, fotoğraf, soğuk damga bulunmadığı için sınava kabul edilmeyecek durumda olanlar için bazı nüfus müdürlükleri açık tutulacak.

İl veya ilçe nüfus müdürlükleri, 15 Haziran 2019 Cumartesi 07.00-17.00 saatleri ile 16 Haziran 2019 Pazar 07.00-15.30 saatleri arasında açık tutulacak.

Müdürlüklere başvuran adaylara, müdürlük personeli tarafından fotoğraflı, imzalı-mühürlü/barkodlu-karekodlu geçici kimlik belgesi düzenlenecek. Adaylar, bu belge ile sınava girebilecek. Geçici kimlik belgesi dışında verilen belgeler sınava giriş için kabul edilmeyecek.

Nüfus müdürlüğüne başvuran adayın, 2019-YKS Sınava Giriş Belgesi ve güncel bir fotoğrafının yanında olması gerekiyor.

Kaynak: AA