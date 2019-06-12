Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), uluslararası düzeyde Türkiye'nin ihracat lideri olduğu değirmencilik ve sektör makineleri alanında ayda 10 bin liraya kadar maaşla istihdam edilmesi planlanan nitelikli teknikerlerin yetiştirileceği meslek liseleri belirlendi.

Çorum, Gaziantep ve Konya'daki 3 lise, 2019-2020 eğitim-öğretim döneminden itibaren öğrenci almaya başlayacak.

Değirmen ve Sektör Makineleri Üreticileri Derneği (DESMÜD) Başkanı Zeki Demirtaşoğlu, değirmencilik sektöründe Türkiye'de nitelikli elemana büyük ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Uluslararası düzeyde Türkiye'nin ihracat lideri olduğu değirmencilik ve sektör makineleri alanında "Endüstri 4.0"ı kullandıklarını ve gençleri bu alana yönlendirmek istediklerini anlatan Demirtaşoğlu, sektörün 2023'te 7 milyar dolar ihracat hedefinin bulunduğunu söyledi.

2023'e kadar 10 bin kişiye istihdam

MEB ile yaptıkları son toplantılarda 2019-2020 eğitim öğretim döneminden itibaren öğrenci almaya başlayacak okulları belirlediklerini ve bazı derslerin eğitim programını hazırladıklarını belirten Demirtaşoğlu, şu bilgileri verdi:

"2023'e kadar 10 bin kişiye istihdam olanağı sunmayı planlıyoruz. Bu kapsamda, sektörle iş birliği ile yürütülecek eğitimlerin verileceği mesleki ve teknik liseleri belirledik. İlk olarak pilot bölge olarak 3 il seçtik. Bu okullar, Çorum TOBB-OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Konya Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Gaziantep Mehmet Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi oldu.

2019-2020 eğitim öğretim yılından itibaren bu bölümü seçecek öğrencilerimiz, Endüstri 4.0 ile eğitimler alacaklar ve burs, staj ve iş garantisine sahip olacaklar. Mezunlar, hem hızla büyüyen sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli teknik personel ihtiyacını karşılayacak hem de aylık 10 bin liraya kadar maaş ile istihdam edilme imkanına kavuşacak. Değirmencilik alanını seçecek öğrenciler, aylık 150 lira burs alacak, fabrikalarda staj yapacaklar. 100'e yakın fabrikanın gözetiminde yetişecek öğrenciler mezun olur olmaz Türkiye'de çalışabilecekleri gibi yurt dışında yapılan projelerde de görev alabilecekler."

10 ilde daha değirmencilik bölümü açılacak

Zeki Demirtaşoğlu ayrıca, 3 ildeki bu okullara ilave olarak 10 ilde daha değirmencilik bölümü açmak için çalışmaların sürdüğünü aktararak, "Değirmencilik bölümlerinden yılda binin üzerinde öğrencinin mezun olmasını hedefliyoruz. Dolayısıyla 10 bin kişilik istihdam planımızın büyük bir kısmı bu liselerde yetiştirilecek" diye konuştu.

Türkiye'nin dünyada değirmen ve sektör makineleri konusunda lider ülke olduğuna vurgulayan Demirtaşoğlu, "Anadolu'dan artık yeni uzmanlar çıkarmanın vakti gelmiştir. İnşallah, yeni yetişecek gençlerimiz bayrağı bizden alıp daha da ileri taşıyacaktır. Burs ve iş garantisi sağlayacağımız değirmencilik bölümüne bütün genç kardeşlerimizi bekliyoruz" dedi.

Demirtaşoğlu, dünyada değirmencilik konusunda eğitim veren üniversitelerle iletişim halinde olduklarını söyledi.

Ankara'da mükemmeliyet merkezi kurulacak

Demirtaşoğlu, Ankara'da bir Değirmencilik Mükemmeliyet Merkezi kurmak için çalıştıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"DESMÜD'ün kurmayı amaçladığı mükemmeliyet merkezinde un fabrikalarında teknik personel olabilecek, makarna fabrikalarındaki teknik işleri yapabilecek ve fırınlarda çalışabilecek insan kaynağı yetiştirilecek. Bir diğer deyişle, buğdaydan pasta, makarna ve ekmek üretime kadar her alanda iş yapabilecek insanlar burada eğitilecek. Ankara'da oluşturulması düşünülen bu merkezdeki sertifika programlarıyla iş bulamayan binlerce lise mezununa meslek öğretilecek, ayrıca sektör içerisindeki eleman ihtiyacına yönelik sorunlar da ortadan kaldırılacak. İlerleyen yıllarda artık dünya değirmencilik teknolojisi alanında Türkiye'yi takip edecek."

Kaynak: AA