Haber Giriş: 10 Mart 2022 Perşembe 05:38Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
YÖKDİL pazar günü yapılacak
[Fotoğraf: AA]
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca, Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2022-YÖKDİL/1) 13 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek.
Saat 10.15'te başlayacak sınav için adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
Yerel saat uygulaması kapsamında, Kıbrıs Lefkoşa'da saat 09.00, Kırgızistan Bişkek'te ise saat 13.00'ten sonra sınav binalarına giriş yapılamayacak.
Adaylara, 80 soru yöneltilecek ve soruları cevaplamaları için 180 dakika süre verilecek.
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