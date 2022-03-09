Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı iş birliğiyle Uluslararası Anadolu İmam Hatip Liselerinde 2022-2023 döneminde eğitim almak isteyen 90'ı aşkın ülkeden yabancı öğrencilere yönelik 30 dilde ilana çıkıldı.

Son başvuru tarihi 15 Mart

Uluslararası Anadolu İmam Hatip Liselerinde eğitim almak isteyen yabancı öğrenciler, 15 Mart'a kadar başvuru yapabilecek.

30 dilde ilana çıkılan proje için başvurular, https://diyanetburslari.tdv.org adresinden alınacak.

Türk uyruklu öğrenciler, LGS kapsamında yapılan merkezi sınav doğrultusunda kontenjan sayısınca ve puan üstünlüğüne göre yerleştiriliyor.

Yabancı uyruklu öğrenciler ise Türkiye'den gönderilen sınav komisyonları marifetiyle yüzde 80 akademik başarı, yüzde 20 dini bilgiler yönünde yazılı ve sözlü sınava tabi tutuluyor. Başarılı olan öğrenciler dünya ve ülke kontenjanı doğrultusunda okullara kabul ediliyor.

Sözlü sınavların ardından alımlar başlıyor

Başvuru ve ön değerlendirmenin ardından mart ve haziran aylarında yazılı ve sözlü sınavlar, Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilikleri, TİKA, Yunus Emre Enstitüsü, Türkiye Maarif Vakfı okulları veya belirlenen diğer merkezlerde yapılıyor. Başarılı olan öğrenciler, eğitim öğretim yılının başında Türkiye'ye geliyor.

Bu kapsamda MEB, öğrencilerin yeme-içme, barınma ve eğitim hizmetlerini karşılarken, TDV ise öğrencilerin ulaşım, sosyal-kültürel faaliyetlerinin finansmanı, harçlar, kıyafet bursu ve sağlık harcamaları gibi hizmetlerini yerine getiriyor.

Başvuru, okul listesi ve diğer ayrıntılar, Türkçe, İngilizce ve Arapça dillerinde yayın yapan http://religiouseducation.meb.gov.tr sitesinde yer alıyor.