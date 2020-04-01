Haber Giriş: Kaynak: AA
YÖK: İsteyen öğrenciler bahar dönemi kayıtları dondurabilir
YÖK, koronavirüs nedeniyle isteyen üniversite öğrencilerinin bahar dönemi kayıtlarını dondurabileceğini, dondurulan sürenin, azami süreden sayılmayacağını açıkladı.
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Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 1 Nisan 2020 Çarşamba 10:02
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