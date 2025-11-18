YÖK ile Türk Akademisi arasında iş birliği

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, YÖK'te Kurul ile Türk Akademisi arasında düzenlenen mutabakat zaptının imza töreninde yaptığı konuşmada, Türk Akademisinin 15'inci yıl dönümünü tebrik etti.

İmzalanacak mutabakat zaptıyla Türk dünyasında yükseköğretim alanındaki iş birliğinin kurumsal ve hedef odaklı bir yapıya kavuşacağını dile getiren Özvar, TDT üye devletlerinde ortak seminerler, forumlar, çalıştaylar ve akademik toplantılar düzenleyerek, insan kaynağı kapasitesinin güçlendirilmesini, bilgi ve uzmanlık paylaşımının sistematik hale getirilmesini amaçladıklarını söyledi.

İşbirliğiyle akademik tanınırlığın güçlendirileceğini, kalite güvencesi süreçlerinin geliştirileceğini ve ortak akreditasyon çalışmalarının destekleneceğini ifade eden Özvar, akademik unvanların karşılıklı tanınması, öğrenci ve akademisyen hareketliliğinin artırılması gibi konularda somut adımlar atacaklarını kaydetti.

Özvar, TDT üye ülkelerinin "Türk Dünyası Vizyonu 2040" belgesinde yer alan hedef ve amaçlara ulaşmalarını desteklemenin de işbirliği kapsamında olduğunu aktardı.

"İlişkilerimize kurumsal zemin kazandırma gayretimiz devam edecek"

YÖK Başkanı Özvar, uluslararası bağların en güçlü halkalarından birini, Türk dünyasıyla kurdukları ilişkilerin oluşturduğunu bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in iradeleriyle geçen yıl Bakü'de kurulan Türkiye-Azerbaycan Üniversitesinin çok kıymetli bir girişim olduğunu belirten Özvar, "Bu üniversitemiz, yükseköğretim alanındaki güçlü işbirliğinin somut bir neticesi olmanın yanında iki kardeş ülkenin ebedi birlikteliğinin de bir nişanesidir." dedi.

Bu yıl Taşkent'te Uluslararası Türk Devletleri Üniversitesinin kurulduğunu anımsatan Özvar, bu üniversitenin Türkiye'nin güzide yükseköğretim kurumlarıyla ortak eğitim programları uygulayarak, uluslararası standartlarda eğitim vereceğini söyledi.

Özvar, şöyle devam etti:

"Türk dünyası içinde yükseköğretim alanındaki iş birliklerimizi çok daha güçlü bir zemine oturtmak, ilişkilerimize daha kurumsal bir zemin kazandırmak adına gayretlerimiz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da devam edecektir. Bu doğrultuda son derece önemli bulduğumuz Türk Devletleri Teşkilatı bünyesinde Türk Dünyası Yükseköğretim Alanı kurulmasını hedefleyen tekliflerimiz, geçen sene Şuşa'da düzenlenen 8. Eğitim Bakanları Toplantısında Sayın Bakanların desteklerini almıştı. Gebele'de 7 Ekim'de düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı 12. Devlet Başkanları Zirvesinde kabul edilen bildirinin 92. maddesi ile tekliflerimizin devlet başkanları huzurunda kabul gördüğünü memnuniyetle sizlerle paylaşmak isterim."

"Türk Akademisi'ni desteklemeye devam edeceğiz"

YÖK Başkanı Özvar, Kurul olarak Türk dünyasında yükseköğretim alanında bilimsel ortaklıkların kalıcı hale getirilmesine yönelik karşılıklı iradenin son derece güçlü olduğunu dile getirdi.

TDT bünyesinde üye ve gözlemci ülkelerin ortaya koyacakları ortak iradenin Türk Dünyası Yükseköğretim Alanı'nı daha da güçlendireceğini ifade eden Özvar, şunları kaydetti:

"Zira Türk dünyasında bulunan üniversitelerin, akademilerin ve enstitülerin birbirleriyle daha yakın temas etmesi, daha yakın bilimsel etkileşim içerisine girmesi, aynı zamanda üye ülkelerin kalkınmasına, gelişmesine fevkalade önemli katkılar verecektir. Bu bakımdan Türk Akademisi'ne de fevkalade önemli ve büyük görevler düşmektedir. Bu görevlerinde biz, Yükseköğretim Kurulu olarak Türk Akademisi'ni bugüne kadar nasıl desteklediysek bundan sonra da desteklemeye devam edeceğiz."

"YÖK'ün Türkiye'de yaptığı büyük işleri diğer cumhuriyetlerimize de yaymak düşüncesindeyiz"

Türk Akademisi Başkanı Şahin Mustafayev de Özvar'a davetleri için teşekkürlerini iletti.

Türk Akademisi'nin Türk devletleri arasında bilim ve eğitim alanında işbirliğinin ve entegrasyonun sağlanması amacıyla kurulan bir teşkilat olduğunu belirten Mustafayev, YÖK'ün eğitim alanında sadece Türkiye'nin değil bütün Türk dünyasının en güzide kuruluşlarından biri olduğunu söyledi.

YÖK ile işbirliğine büyük önem verdiklerini vurgulayan Mustafayev, "Bana göre mutabakat zaptının imzalanması hem Türk Akademisi için hem Yükseköğretim Kurulu için hem de bütün Türk dünyasının bilim ve eğitim kurulları için çok önemli bir adım olacak. Mutabakat zaptını imzalamamız bizim bu yolda ilerlememiz için güzel bir fırsat verecek adım olacak. YÖK'ün Türkiye'de yaptığı büyük işleri biz Türk devletlerine çatı teşkilat olarak diğer devletlere, diğer cumhuriyetlerimize de yaymak düşüncesindeyiz ve bu alanda işbirliğimiz bence çok önemli olur." dedi.

Konuşmaların ardından Özvar ve Mustafayev, hazırlanan mutabakat zaptını imzaladı.