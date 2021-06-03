Üniversitelerde kadın akademisyenlerin oranı giderek yükseliyor. Bu yılın verilerine göre kadın akademisyen istihdamı yüzde 45 oldu. Hukuk Fakültelerinde ise kadın araştırma görevlilerinin sayısı erkeklerden fazla.

YÖK Başkanı Yekta Saraç, Meclis Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Komisyonu'na konuk oldu. Üniversitelerdeki kadın istihdamına ilişkin son verileri aktardı.

Kadın akademisyen oranı yüzde 45



Türkiye’de toplam 207 üniversitede 8 milyondan fazla öğrenci var. Kız ve erkek öğrenciler neredeyse yarı yarıya. Üniversitelerde görev yapan 180 bin 65 öğretim elemanının yaklaşık 82 bini yani yüzde 45'i ise kadın.



Hukuk Fakültelerinde kadın araştırma görevlilerinin sayısı erkekleri geçiyor. YÖK Başkanı Saraç, 4 yıl içinde hukuk fakültelerindeki hocaların çoğunun kadınlardan oluşacağının altını çizdi.

Kadın profesör oranı AB'den fazla



Türkiye'de kadın profesör sayısı Avrupa Birliği'nden fazla. Türkiye'de bu oran yüzde 32, Avrupa Birliği'nde ise yüzde 20,8.

