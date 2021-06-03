Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yaklaşıyor. Sınavda ilk oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) 26 Haziran'da, 2'nci oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) 27 Haziran'da yapılacak.

Öğrencilerin ve velilerinin akıllarında birçok soru işareti var. YKS'ye 3 hafta kala Eğitim Uzmanı Süleyman Beledioğlu, TRT Haber'de sizlerden gelen soruları cevaplayacak.

[Fotoğraf: TRT Haber]

"Telafi eğitimi" neden önemli, YKS yaklaşırken öğrenci ve aileleri ne yapmalı?

Süleyman Beledioğlu, pratik, anlaşılabilir ve kolay çözüm tavsiyeleriyle sorulara yanıt arayacak.

Sorularınızı görüntülü olarak WhatsApp üzerinden 0533 662 69 19 numarasına gönderebilirsiniz.