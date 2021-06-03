Haber Giriş: 3 Haziran 2021 Perşembe 11:39Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bonus Hoca öğrencilerden gelen soruları yanıtlıyor
YKS'ye 3 hafta kala öğrencilerin akıllarında birçok soru var. Bonus Hoca Süleyman Beledioğlu, TRT Haber canlı yayınında sizlerden gelen soruları yanıtlayacak, en kolay ve anlaşılabilir çözüm yöntemlerini anlatacak.
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yaklaşıyor. Sınavda ilk oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) 26 Haziran'da, 2'nci oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) 27 Haziran'da yapılacak.
Öğrencilerin ve velilerinin akıllarında birçok soru işareti var. YKS'ye 3 hafta kala Eğitim Uzmanı Süleyman Beledioğlu, TRT Haber'de sizlerden gelen soruları cevaplayacak.
[Fotoğraf: TRT Haber]
"Telafi eğitimi" neden önemli, YKS yaklaşırken öğrenci ve aileleri ne yapmalı?
Süleyman Beledioğlu, pratik, anlaşılabilir ve kolay çözüm tavsiyeleriyle sorulara yanıt arayacak.
Sorularınızı görüntülü olarak WhatsApp üzerinden 0533 662 69 19 numarasına gönderebilirsiniz.
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