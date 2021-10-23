Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı (ÜAK) Yönetim Kurulu Toplantısı, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın katılımıyla Manisa'da yapıldı. Toplantıda, üniversitelerin kurumsal ve bölgesel iş birliği çalışmaları değerlendirildi.

Prof. Dr. Erol Özvar, sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı paylaşımda, YÖK olarak yükseköğretimde yeni dönemde üniversitelerle daha yakından bir iletişim kurarak, üniversitelerin çeşitli iş birlikleri çerçevesinde gerçekleştirdikleri toplantılara iştirak etmeye devam ettiklerini anlattı.

Bu kapsamda Manisa Celal Bayar Üniversitesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı Yönetim Kurulu Toplantısı'na katıldığını aktaran Özvar, şunlara yer verdi:

"Toplantı vesilesiyle ÜAK Yönetim Kurulunu oluşturan üniversitelerimizin değerli rektörleriyle bir araya gelip, akademimizdeki son durumu ele aldık. ÜAK'a yapılan başvuruların değerlendirilme sürecine yönelik iyileştirme çalışmalarını görüştük. YÖK olarak, üniversitelerimizle sıkça bir araya gelmeyi ve birlikte çalışmayı planlıyoruz. Bu bağlamda üniversitelerimizle daha katılımcı ve yakın iletişim içinde olarak, Türk yükseköğretim hayatına birlikte büyük katkılar sağlayacağımıza inanıyorum."

4-YÖK olarak, üniversitelerimizle sıkça bir araya gelmeyi ve “birlikte çalışmayı” planlıyoruz. Bu bağlamda üniversitelerimizle daha katılımcı ve yakın iletişim içerisinde olarak, Türk yükseköğretim hayatına birlikte büyük katkılar sağlayacağımıza inanıyorum.. pic.twitter.com/PsVnXdoHRl — Erol Özvar (@erolozvar) October 22, 2021

"Üniversite Manisa için önemli bir yere sahip"

Prof. Dr. Erol Özvar, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç ile birlikte Vali Yaşar Karadeniz’i makamında ziyaret etti.

Vali Karadeniz, Celal Bayar Üniversitesi’nin teknokenti, mühendislik fakültesi ve eğitim birimleriyle hem sanayi alanında ihtiyaç duyulan iş gücünü yetiştirmesi hem de ürettikleri teknolojik ürünler ile sanayiye katkı sağlaması sebebiyle sanayi alanında iddialı olan Manisa için önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Karadeniz, toplantıya ev sahipliği yapmanın da üniversiteye yeni katkılar sunacağına inandığını söyledi.