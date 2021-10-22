Kosova’ya iki günlük resmi ziyarette bulunan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, başkent Priştine’de mevkidaşı Arberie Nagavci ile bir araya geldi.

Heyetler arası görüşmenin ardından iki bakan Priştine’deki Elena Gjika İlköğretim Okulu’nu ziyaret etti. Burada ortak basın toplantısı düzenlendi.

Bakan Özer, ziyareti kapsamında eğitim alanında işbirliklerinin geliştirilmesi olanaklarının değerlendirildiğini söyledi.

"Türkiye’deki laboratuarlar Kosava'da da kurulabilecek"

Türkiye’de üstün yetenekli öğrencilerin eğitim gördüğü bilim ve sanat merkezleri bulunduğunu vurgulayan Özer, bu merkezlerdeki laboratuarları Elena Gjika İlköğretim Okulu’nda da kurabileceklerini anlattı.

Türkiye’nin eğitim alanındaki destekleri için teşekkür eden Kosova Eğitim Bakanı, geliştirilen işbirliğinin her iki ülkeye kazanç sağlayacağını söyledi.

Bakan Özer ve heyetine, Kosova Demokratik Türk Partisi Genel Başkanı ve Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka, Türkiye’nin Priştine Büyükelçisi Çağrı Sakar ve KDTP milletvekilleri eşlik ediyor.