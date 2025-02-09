YÖK Başkanı Özvar: Bilim Vatan'ı oluşturuyoruz

Özvar yazılı açıklamasında, Türk yükseköğretimini bölgesel ve küresel düzeyde akademisyen, öğrenci ve idari personel hareketliliğiyle etkileşiminin odak noktası haline getirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Stratejik hedefleri arasında yer alan Yükseköğretimde Uluslararasılaşma Strateji Belgesi'nin (2024-2028) hazırlandığını bildiren Özvar, belgenin dikkat çeken bazı başlıklarına ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Dünyanın her yerindeki Türk bilim insanlarının envanterini hazırlıyoruz. Bu envanterle Bilim Vatan'ı oluşturuyoruz. Bilim Vatan'ın sınırlarını dünyanın her bir yanındaki Türk bilim insanları bilimsel çalışmalarıyla oluşturacak. Türk bilim insanlarının bağını güçlendirilerek bu bağdan büyük bir güç birliği oluşturulacak.

Üniversitelerimizin yurt dışında kampüs, fakülte, program gibi akademik birim açmaları teşvik edilecek. Bu amaçla Azerbaycan ve Özbekistan'dan sonra Balkanlar, Orta Doğu, Orta Asya ve Afrika'da Türk üniversitelerinin kampüsleri açılacak. Özellikle yüksek teknoloji, mühendislik, tıp ve fen bilimleri gibi stratejik alanlarda uzmanlaşmış uluslararası mezunlar Türk üniversitelerine ve sanayiye kazandırılacak."

"Türk Dünyası Yükseköğretim Alanı güçlendirilecek"

Uluslararası saygınlığa sahip bilim insanlarının Türk üniversitelerinde kısa ve uzun süreli çalışmaları için düzenleme ve teşviklerin genişletileceğini aktaran Özvar,"Türk Dünyası Yükseköğretim Alanı güçlendirilecek. Türkiye'deki uluslararası öğrenci sayısının 500 bini aşarak ülkemizin uluslararası öğrenci küresel payının yüzde 6,25'e çıkarılması sağlanacak." ifadelerini kullandı.

Akademisyenlerin doktora ve doktora sonrasında yurt dışındaki seçkin üniversite ve araştırma merkezlerinde çalışmalarının yurt dışı araştırma bursu programlarıyla teşvik edileceğini belirten Özvar, "Uluslararası öğrencilerin ülkemize gelişinde rol oynayan aracı eğitim ve danışmanlık şirketlerine yönelik hukuki, idari ve akreditasyonlarına yönelik düzenlemeler yapılacak." açıklamasında bulundu.

Özvar, belgenin Türkiye'yi yükseköğretimde uluslararası bir cazibe merkezi haline getirme vizyonu doğrultusunda, 12. Kalkınma Planı başta olmak üzere devletin üst politika belgeleri ışığında hazırlandığını belirtti.

Türkiye, dünyada en fazla uluslararası öğrenciye sahip 8'inci ülke

Öte yandan YÖK'ten yapılan bilgilendirmeye göre, Avrupa yükseköğretim alanının en çok öğrenciye sahip ülkesi olan Türkiye, 350 bin uluslararası öğrencisiyle dünyanın da en fazla uluslararası öğrenciye sahip 8'inci ülke konumunda bulunuyor.

Strateji belgesiyle, nitelikli uluslararası öğrencilerin yükseköğretim sistemine kazandırılması amacıyla uluslararası öğrencilerin üniversitelere kabullerinde değerlendirilen TR-YÖS'ün uluslararası düzeyde tanınan bir sınav haline getirilmesi amaçlanıyor.

Belgede yer alan hedeflere göre, yükseköğretim kurumları öğrenci ve öğretim elemanı değişimi konusunda teşvik edilecek, dünya genelindeki hareketliliğin çeşitliliğinin, sayısının ve niteliğinin artırılmasına yönelik politikalar geliştirilecek.​​​​​​​